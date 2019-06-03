2019/06/03 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير شركة نفط البصرة عن اختار شركة هيونداي للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار وهو مشروع مهم لزيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط.وقال إحسان عبد الجبار للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن منح الصفقة لشركة هيونداي ما زال يتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط.وأضاف إنه يجب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إختيار شركة كورية لمشروع استراتيجي بالعراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إختيار شركة كورية لمشروع استراتيجي بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إختيار شركة كورية لمشروع استراتيجي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).