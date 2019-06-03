وفاة شاب اثناء ممارسته “كمال الاجسام” في السليمانية

2019/06/03 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: يس عراق افاد مصدر طبي ،اليوم الاثنين، بوفاة شاب اثناء ممارسته رياضة كمال الاجسام في السليمانية.وقال المصدر، ان “شابا يبلغ من العمر 34 عاما توفي اثناء ممارسته رياضة كمال الاجسام في قضاء قلعة دزة بمحافظة السليمانية”.واضاف، انه “تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في السليمانية”.

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