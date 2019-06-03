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شاهد بالفيديو.. الربيعي- ميزانيات انفجارية خصصت لمحافظة بغداد صرفت بشكل غير صحيح


شاهد بالفيديو.. الربيعي- ميزانيات انفجارية خصصت لمحافظة بغداد صرفت بشكل غير صحيح
2019/06/03 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SsEhs61CNPA

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