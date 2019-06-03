2019/06/03 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت الصين أن بذرة قطن التي تم حملها إلى القمر على متن المسبار الصيني “تشانغ أي -4″، أصبحت الأولى من نوعها التي تنبت على سطح القمر.وقال باحثون من جامعة تشونغ تشينغ جنوب غربي الصين في تصريحات لهم أن المسبار الصيني قام بأول تجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر، بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تزرع اول بذرة قطن على القمر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تزرع اول بذرة قطن على القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).