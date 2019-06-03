2019/06/03 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزالا قوته 6.2 درجة وقع جنوب غربي مدينة سيبولجا على جزيرة سومطرة الإندونيسية يوم الاثنين.ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.ولم يصدر مركز التحذير من موجات المد (تسونامي) في المحيط الهادي ومقره هاواي تحذيرات بعد الزلزال.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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