النائب شمس الدين:البرلمان سيطلب من وزارة الكهرباء تفاصيل العقد المبرم مع شركة سيمنس

2019/06/03 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين ان مجلس النواب بصدد طلب تفاصيل العقد الذي ابرم بين الحكومة وشركة سيمنس الالمانية لتطوير الشبكة الكهربائية.وقال شمس الدين في بيان ” ان البرلمان لايعلم لغاية الان ماهي تفاصيل العقد مع شركة سيمنس الالمانية الذي ابرم بينها وبين الحكومة العراقية لتطوير قطاع الطاقة […]

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