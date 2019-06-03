فلكيا : تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

2019/06/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مركز الفلك الدولي، عن اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر استنادا على رؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم.وقال، مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة: إن “جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين، بجميع الوسائل، من قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يعني […]

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