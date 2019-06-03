2019/06/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أحالت هيأة المنافذ الحدودية اليوم 3حزيران2019 مسافر ايراني للقضاء بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان ” مفرزة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط المادة المخدرة (ترياك) بكيس حجم كبير ووزن يقدر (539)غم وبمساندة وتعاون قوة حماية المنفذ ومركز شرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تحيل مسافراً ايرانياً للقضاء بحوزته مادة مخدرة وكالة خطوة برس.

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