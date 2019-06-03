2019/06/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاثنين، القبض على مرتكب جريمة هزت الشارع النجفي قبل أشهر.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “خلية الصقور الاستخبارية في النجف قامت بتنفيذ عملية نوعية ألقت خلالها القبض على قاتل طفلتين بسلاح كلاشنكوف”.وأكدت ان “القاتل مطلوب وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات […]

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