صحيفة العراق تنشر كتاب وزارة الداخلية باعادة المفصولين عام 2008 وما بعدها

2019/06/03 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة وزارة الداخلية بأسماء المنتسبين الذين تم طردهم أو فصلهم من الخدمة لسنة ٢٠٠٨ فما فوق وعلى الدوائر المعنيه إنجاز ما مطلوب خلال ١٠ أيام

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