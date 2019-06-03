تركيا 100 يوم ولغز المختطفين الستة بلا حل

2019/06/03 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية تركية معارضة باختفاء آثار 6 أشخاص كانت الشرطة التركية قد اختطفتهم منذ نحو 100 يوم، وأن أماكن وجودهم لا تزال مجهولة.وقالت قناة تركية معارضة إن مصير الأشخاص الستة وهم “إركان إرماك وسليم زيبك وأزغور كايا وياسين أوغان ومصطفى يلمز وغوخان توركمن” مجهول منذ شهور، بعد أن اختطفهم عناصر من الشرطة التركية وأجبروهم

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