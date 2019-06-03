العراق يختار هيونداي لمشروع حقن مياه البحر

2019/06/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد الجبار في تصريح صحفي اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" العراق اختار شركة هيونداي للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، وهو مشروع مهم لزيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط".واضاف، أن "منح الصفقة لشركة هيونداي ما زال يتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط".انتهى..م.ر

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