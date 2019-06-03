لجنة الاستهلال في ايران تتوقع الاربعاء اول ايام عيد الفطر

2019/06/03 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال أمين لجنة الاستهلال في ايران فضل الله ذاكري، الاثنين، إنه يتوقع رؤية هلال شهر شوال بسهولة، مبيناً ان الاربعاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

وقال فضل‌ الله ذاکري، في تصريح صحفي، إن أكثر من 100 مجموعة ستقوم بعملية تحري الهلال في مختلف مناطق البلاد حيث يتوقع الخبراء رؤيته بسهولة لذلك فان التقارير ستعلن يوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر رمضان المبارك والاربعاء هو يوم عيد الفطر.وأضاف إن تقارير فرق الخبراء حول الاستهلال سترفع الى قائد الثورة الاسلامية والذي سيعلن عن النتيجة النهائية.انتهى

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