2019/06/03 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن صندوق الإسكان العراقي في منطقة النهضة وسط بغداد وجامع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط العاصمة وكالة خطوة برس.

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