“بالصور”.. سجن في دهوك يمنح المساجين “اجازة” في العيد

2019/06/03 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك: يس عراق قررت إﺩﺍرة ﺳﺠﻦ ‏(ﺯﺭكا) في محافظة ﺩﻫﻮﻙ، منح إﺟﺎﺯﺓ للسجناء ﻟﻤﺪﺓ أﺳﺒﻮﻉ ﻟﻘﻀﺎﺀ أﻳﺎﻡ عيد الفطر ﻣﻊ ذويهم ﻭأﻗﺎﺭﺑﻬﻢ، حيث ان هذا ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ منذ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ وحتى الآن.

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