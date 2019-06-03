فيحان: العمليات العسكرية التركية في شمال العراق احتلال واعتداء سافر

2019/06/03 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد رئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان، الاثنين، العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا منذ نحو اسبوع في مناطق شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني “احتلالا واعتداءً سافراً”، مشيرا إلى ان البرلمان ينتظر إجابة واضحة من الحكومة.وقال فيحان في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “العمليات التركية الأخيرة في شمال […]

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