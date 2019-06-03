الجيش العراقي يحبط محاولة تفجير بصهريج مفخخ

2019/06/03 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع يوم الاثنين ان قوات الجيش فجرت عجلة نوع صهريج كانت معدة للتفخيخ في احدى المناطق الصحراوية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، رجال الفرقة الاولى ومن خلال لواء المشاة الثالث والخمسين باشروا بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية.

واضاف البيان ان العملية اسفرت عن العثور على عجلة نوع "تنكر" كانت معدة للتفخيخ وتم تفجيرها في المكان نفس الذي عثر عليها فيه، من دون الاشارة الى اسم المكان.

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