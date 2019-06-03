2019/06/03 | 10:54

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قتيلان وجرحى خلال محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخصين وإصابة آخرين من

المعتصمين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.وذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن اقتحمت مكان الاعتصام صباح اليوم

الاثنين في محاولة لفضه، مع تكثيف الوجود الأمني والعسكري في محيط مقر

الاعتصام في العاصمة.



من جهته دعا تجمع المهنيين صباح اليوم المواطنين

السودانيين في العاصمة الخرطوم إلى تسيير المواكب والاتجاه إلى ميدان

الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم المعتصمين ضد المجلس العسكري، كما

دعا ضباط الجيش لحماية المعتصمين.



وحمّل تجمع المهنيين، المجلس

العسكري، مسؤولية محاولة فض الاعتصام وقمع المتظاهرين والتعرض

لهم.

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