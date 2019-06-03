2019/06/03 | 10:54

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بومبيو: "صفقة القرن" غير قابلة للتطبيق ومعرضة للفشل

اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان ما يسمى بمشروع صفقة

القرن قد يرفض في نهاية المطاف .

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن بومبيو قوله في تسجيل صوتي ان ما اسماه

بخطة السلام الأمريكية غير قابلة للتطبيق وقد لا تكتسب زخما لافتا

الى ان هذه الخطة قد ترفض بسبب رؤية احد الاطراف لامرين ايجابيين

فيها وتسعة اخرى سيئة على حد تعبيره , واشار الوزير الاميركي الى

عدم وجود ضمانات بشان قدرة بلاده على حل النزاع الفلسطيني

الاسرائيلي ..

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