ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 1/41

2019/06/03 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي قد قيل الكثير عن موقف الإسلام من المرأة، وانبرى المدافعون عن الإسلام يحاولون إظهاره رافعا لشأن المرأة، مكرّما إياها، ومساويا لها بالرجل، كإنسانة عموما، وكمسلمة أو مؤمنة ومكلَّفة على وجه الخصوص، سواء في الدنيا، أو في الآخرة.بينما ذهب آخرون إلى أن التمييز دنيوي محض، من حيث تنوع الأدوار، مع مساواتها أخرويا في الجزاء، رغم إن هناك ألوانا من الثواب جعلت للرجل خاصة.وراح فريق ثالث من السلفيين المتزمتين ......

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