2019/06/03 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة امنية، القبض على 7 مطلوبين بتهمة {النهوة العشائرية} في محافظة المثنى.وذكر بيان لقيادة شرطة المثنى تلقت وكالة صدى نسخة منه ان “مديرية شرطة قضاء الرميثة/ مركز شرطة الجوادين ألقى القبض على سبعة متهمين بتهمة النهوى العشائرية وهم كل من {أ – ح – ر} {ر – أ – ح} {م – أ –

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 مطلوبين بتهمة النهوة العشائرية في المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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