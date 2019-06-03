التقاعد ترد على

2019/06/03 | 10:56

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بغداد :سومر نيوز

ردت هيئة التقاعد العامة، الاحد، على اللغط بشان توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين، فيما بينت ان الالية كا...

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