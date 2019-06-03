2019/06/03 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على مرتكب جريمة هزت الشارع النجفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاثنين، القبض على مرتكب جريمة هزت الشارع النجفي قبل أشهر.
وقالت الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على مرتكب جريمة هزت الشارع النجفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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