2019/06/03 | 10:56

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاثنين، القبض على مرتكب جريمة هزت الشارع النجفي قبل أشهر.

وقالت الم...

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