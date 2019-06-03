متوسط سعر خام دبي يهبط في ايار لأدنى مستوى في شهرين

2019/06/03 | 10:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال متعامل بالسوق يوم الاثنين إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير نزل في مايو أيار إلى متوسط 69.375 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى في شهرين.

وفيما يلي المتوسط الشهري لأسعار خامي دبي وسلطنة عمان ومتوسطهما معا على بلاتس بالدولار للبرميل.



ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.

عدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيري لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

تحدد متوسط السعر المرجعي لأسعار البيع الرسمية للخام السعودي إلى آسيا تحميل مايو أيار عند 69.683 دولار للبرميل، مستندا بشكل جزئي على متوسط سعر قدره 69.99 دولار لبرميل الخام العماني في عقود يوليو تموز ببورصة دبي للطاقة.ش

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