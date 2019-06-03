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شاهد بالفيديو.. مغازلة بين المركز والاقليم وخلافات سياسية تعصف بكركوك على وقع كابينة منقوصة وتهديدات خارجية


شاهد بالفيديو.. مغازلة بين المركز والاقليم وخلافات سياسية تعصف بكركوك على وقع كابينة منقوصة وتهديدات خارجية
2019/06/03 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 44kDHMROjoI

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