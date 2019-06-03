2019/06/03 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اوضح رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي, الاثنين, حقيقة اجراء الهيئة بدفع راتب واحد للمتقاعدين المدنيين, مشيرا الى ان الضجة التي افتعلتها بعض الجهات المغرضة احدثت ارباكا لدى المتقاعدين.وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاثارة التي احدثتها جهات مشاكسة غرضها التشويش على المتقاعدين المدنيين وخلق جو من الارباك مفتعلة ومقصودة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تتقصى عن راتب ايار التقاعدي المفقود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تتقصى عن راتب ايار التقاعدي المفقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).