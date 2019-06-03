2019/06/03 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين لجنة الاستهلال في ايران فضل الله ذاكري، اليوم الاثنين، إنه يتوقع رؤية هلال شهر شوال بسهولة، مبيناً ان الاربعاء هو يوم عيد الفطر المبارك.وقال فضل‌ الله ذاکري، في تصريح صحفي، إن أكثر من 100 مجموعة ستقوم بعملية تحري الهلال في مختلف مناطق البلاد حيث يتوقع الخبراء رؤيته بسهولة لذلك فان التقارير ستعلن يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تتوقع الأربعاء أول أيام عيد الفطر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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