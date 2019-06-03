2019/06/03 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد قتلى فض اعتصام قوى الحرية والتغيير في العاصمة السودانية الخرطوم الى 5 قتلى والعديد من المصابين.وذكرت مصادر معارضة إن قوات أمنية بدأت في وقت مبكر اليوم فض الاعتصام المستمر منذ نيسان الماضي في الخرطوم.وذكرت مصادر سودانية أن شخصين على الأقل قتلا ووقع جرحى آخرون خلال الأحداث، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات فض الاعتصام في الخرطوم..ارتفاع عدد القتلى الى 5 ..ومطالبات بحل المجلس العسكري الانتقالي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات فض الاعتصام في الخرطوم..ارتفاع عدد القتلى الى 5 ..ومطالبات بحل المجلس العسكري الانتقالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).