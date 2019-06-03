2019/06/03 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصدرت مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكية، قرارا بتعليق استيراد الكلاب من مصر، بسبب مخاوف تتعلق بداء الكلب (السعار).وبدأ العمل بالقرار بشكل فوري، وجاء فيه أن السلطات البيطرية الأمريكية اتخذت هذا الإجراء على خلفية ظهور ثلاث حالات لكلاب مصابة بالسعار قادمة من مصر منذ العام 2015.كما ينص القرار على تعليق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اميركا تحظر استيراد الكلاب من مصر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اميركا تحظر استيراد الكلاب من مصر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اميركا تحظر استيراد الكلاب من مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).