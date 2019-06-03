2019/06/03 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس ائتلاف دولة القالنون نوري المالكي، الاثنين، عن تلقيه رسالة من قبل الجانب الاميركي بشان الحرب على ايران، مشيرا الى ان الجانب الاميركي ابلغه بعدم وجود نية لضرب ايران لكنه يريد ضمانات لعدم استهداف مصالحه وقواته في العراق.وقال المالكي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، “تلقيت عدة اتصالات ورسائل من الجانب الاميركي بشأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يكشف عن تلقيه رسالة أميركية بشأن الصراع بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يكشف عن تلقيه رسالة أميركية بشأن الصراع بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).