رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مغلقين منذ 2008 في بغداد

2019/06/03 | 11:00

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الإثنين، 03 حزيران، 2019، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في بغداد.

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