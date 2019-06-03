نائب: البرلمان بصدد طلب تفاصيل العقد المبرم مع شركة

2019/06/03 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين ان مجلس النواب بصدد طلب تفاصيل العقد الذي ابرم بين الحكومة وشركة سيمنس الالمانية لتطوير الشبكة الكهربائية.

وقال شمس الدين في بيان لمكتبه الاعلامي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه ان البرلمان لايعلم لغاية الان ماهي تفاصيل العقد مع شركة سيمنس الالمانية الذي ابرم بينها وبين الحكومة العراقية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية،مؤكداً ان المجلس بصدد طلب نسخة من العقد واطلاعه على تفاصيله ماليا وخارطة الطريق التي يمكن تطبيقها من قبل الشركة وكيف يمكن ان تساعد الشركة في تطوير هذا القطاع.

واعرب عن تفاءله بالتعاقد مع شركة سيمنس ومستقبلاً مع شركة جنرال الكتريك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعاني من ازمة نقص حادة منذ تسعينيات القرن الماضي،خصوصاً ان الشركتين لديهما سمعة عالمية كبيرة وقدرات وامكانيات لمساعدة العراق على اعادة هذا القطاع الى ماكان عليه في السابق،مؤكداً اهمية التعاقد مع الشركتين اقتصاديا وامنيا وسياسيا.

وتابع بأن الوزير اذا اراد تطوير القطاع الكهربائي في البلد وتطويره فعليه بالتعامل مع الشركات الاجنبية الضخمة حتى لو كلف البلد باهضاً.

KKK

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