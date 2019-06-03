بالفيديو.. احتراق حافلة لنقل الركاب تحمل جثمان احد الأشخاص جنوبي بغداد

2019/06/03 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تعرض باص لنقل الركاب نوع (نيسان)، يحمل جثمان احد الأشخاص، الى الاحتراق، ليلة امس الأحد، على الطريق السريع جنوبي بغداد.

وقال مصدر لـ"العهد نيوز"،

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