هيئة النزاهة تعيد عقار الى الدولة باكثر من مليار دينار عراقي

2019/06/03 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تمكُّن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل من إعادة ملكيَّة أحد العقارات العائدة للدولة في المحافظة.

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