2019/06/03 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رصدت دراسة فريدة من نوعها، أثر النجوم على المجتمع، حيث كُشفت أن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول أدى إلى نتائج إيجابية لم تكن متوقعة.وذكرت دراسة نشرها معهد سياسات الهجرة البريطاني، حسب ما ذكر موقع مجلة “فوكوس” الألمانية، أن “انتقال النجم المصري محمد صلاح قبل موسمين كرويين إلى نادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: تراجع نسبة الكراهية في ليفربول بسبب محمد صلاح وكالة خطوة برس.

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