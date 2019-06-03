2019/06/03 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس يتجه العراق لعقد صفقة مع شركة “هيونداي للهندسة والبناء” الكورية الجنوبية لتشييد مشروع لحقن آباره بمياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، يساعد في زيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط.ووفقا لمدير شركة “نفط البصرة”، إحسان عبد الجبار، إن منح الصفقة لـ”هيونداي” ما يزال يتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط العراقية.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق سيرفع إنتاجه النفطي بفضل صفقة مع “هيونداي” وكالة خطوة برس.

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