خصوبة الرجال قد تتأثر بحرصهم على المظهر الجذاب

2019/06/03 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف علماء عن أن هناك “مفارقة” تؤدي إلى أضرار تلحق بقدرة الرجال على الإنجاب بسبب أساليب يتبعونها من أجل الحصول على مظهر أكثر جاذبية.كما رجحوا أن تناول المنشطات للحصول على عضلات مفتولة أو تناول أقراص مضادات الصلع للحفاظ على كثافة شعر الرأس، يؤثر سلبا على الخصوبة.وسميت هذه المفارقة باسم […]

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