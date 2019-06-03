عالية نصيف : قرار مجلس الامن 2470 يخفي أجندات خاصة ..وهناك علاقة بينه وبين تفجيرات كركوك الاخيرة

2019/06/03 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائبة عالية نصيف التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2470 بشأن العراق بأنها ” توصيات مفخخة تخفي وراءها أجندات خاصة ستنفذ خلال السنوات الأربع القادمة ” ، مؤكدة ” ضرورة قيام مجلس النواب بعقد جلسة لمناقشة هذا القرار الأممي والتفجيرات التي حصدت أرواح الأبرياء في كركوك والتي تهدف الى العبث بمصير هذه […]

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