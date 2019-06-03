القوات الامنية والحشد يحبطان محاولة لإدخال عجلة مفخخة لمحافظة صلاح الدين

2019/06/03 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، إن" قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على متهم يستقل عجلة نوع كيا محملة بالمتفجرات (تي ان تي) كان يحاول ادخالها الى مدينة الدجيل.وأضاف، أنه تم تسليم المتهم الى مكافحة اجرام الدجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.انتهى..م.ر

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