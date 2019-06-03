البرلمان يطلب نسخة من عقد الكهرباء المبرم مع سيمنس ويأمر بتفسير الاتفاق

2019/06/03 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال النائب شمس الدين، في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، إن" مجلس النواب بصدد طلب تفاصيل العقد الذي ابرم بين الحكومة وشركة سيمنس الالمانية لتطوير الشبكة الكهربائية".وأضاف، أن" البرلمان لا يعلم لغاية الان ماهي تفاصيل العقد مع شركة سيمنس الالمانية الذي ابرم بينها وبين الحكومة العراقية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أن "المجلس بصدد طلب نسخة من العقد واطلاعه على تفاصيله ماليا وخارطة الطريق التي يمكن تطبيقها من قبل الشركة وكيف يمكن ان تساعد الشركة في تطوير هذا القطاع".وتابع" نحن متفائلون بالتعاقد مع شركة سيمنس ومستقبلاً مع شركة جنرال الكتريك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعاني من ازمة نقص حادة منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً ان الشركتين لديهما سمعة عالمية كبيرة وقدرات وامكانيات لمساعدة العراق على إعادة هذا القطاع الى ماكان عليه في السابق"، مؤكدا "اهمية التعاقد مع الشركتين اقتصاديا وامنيا وسياسيا".وأشا ر إلى، أن" الوزير اذا اراد تطوير القطاع الكهربائي في البلد فعليه بالتعامل مع الشركات الاجنبية الضخمة حتى لو كلف البلد باهظا".انتهى..م.ر

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