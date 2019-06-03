2019/06/03 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، الاثنين، أن العراق اختار شركة هيونداي للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار وهو مشروع مهم لزيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط.وقال عبد الجبار في تصريح اوردته “رويترز” واطلعت عليه /المعلومة/، إن منح الصفقة لشركة هيونداي ما زال يتطلب موافقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يختار هيونداي لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يختار هيونداي لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).