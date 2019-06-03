السامرائي: يجب ان يكون لرئيس الوزراء موقفا تجاه تهجير أهالي قرية أبو خنازير في ديالى

2019/06/03 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر النائب مثنى السامرائي، عمليات قتل المواطنين الأبرياء وعمليات التهجير والتغيير الديمغرافي في ديالى.

وقال السامرائي في تصريح، إن الحوادث الأليمة التي شهدتها إحدى قرى محافظة ديالى مؤخراً تزيد المخاوف من حصول كوارث إنسانية، وتفتح الباب واسعاً أمام المزيد من الأزمات الأمنية والسياسية، مشددا على ضرورة لجم الميليشيات التي لا تحترم المؤسسات الأمنية الرسمية ولا تلتزم بالقانون.

وطالب السامرائي، رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل، وأن تبادر الحكومة بتطبيع الأوضاع في تلك المناطق، ومحاسبة كل من يحمل السلاح خارج نطاق القانون مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها.

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