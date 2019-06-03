ليفربول ينوي مكافأة مدربه بعقد طويل الأجل

2019/06/03 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نادي ليفربول الإنجليزي، مكافأة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، عقب قيادته للريدز لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.وذكرت تقارير صحيفة انكليزية أن” ادارة ليفربول تأمل في تجديد عقد كلوب، لضمان استمراره مع الفريق لما بعد 2022″، مشيرة إلى أن “المجموعة المالكة للنادي الإنجليزي، تحرص على مكافأة الألماني بعد نجاحه في دوري الأبطال”

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