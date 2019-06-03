نائبة: هناك مناطق لم تصلها الكهرباء منذ عام 2014

2019/06/03 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عن محافظة الانبار ابتسام الذرب، اليوم الاثنين، وجود مناطق في المحافظة لم تصلها الطاقة الكهربائية منذ دخول تنظيم داعش الإجرامي اليها عام 2014، مبينة ان هناك مطالبة لعزل تجهيز كهرباء الانبار عن بغداد لإيصال حصة المحافظة كاملة.وقالت الذرب في تصريح صحفي، إن "عددا من مناطق محافظة الأنبار لم تصلها الطاقة الكهربائية منذ دخول عصابات داعش الإجرامية للمحافظة ولغاية الآن".

وأضافت، أن "الجميع يتحمل مسؤولية تدني تجهيز الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الوزارة ومن ثمة الحكومة المحلية ودوائر الكهرباء في المحافظة".



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