هيئة التقاعد توضح الية تسليم رواتب المتقاعدين

2019/06/03 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاحد، الية توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين، كانت الالية كانت تدفع كل شهرين مقدما.وقال رئيس الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي فتصريح صحفي، ان "الهيئة تدفع رواتب المتقاعدين سواء كانت للمدنيين او العسكريين مقدما وليس كما هو الحال بالنسبة للموظفين الذين يستلمون رواتبهم مع نهاية كل شهر".

وأضاف، ان "رواتب المتقاعدين المدنيين تدفع في الاشهر الزوجية في حين تدفع رواتب المتقاعدين العسكريين في الاشهر الفردية".

وأشار الى، ان "المتقاعدين المدنيين كانوا يستلمون راتبين في شهر شباط الذي يعود لشهر شباط واذار ومن ثم كانوا يستلمون في شهر نيسان الذي هو عبارة عن راتب شهر نيسان وايار، ومن ثم كان يستلمون في شهر حزيران الذي هو عبارة عن راتب شهر حزيران وتموز، ومن ثم كانوا يستلمون في شهر اب الذي هو عبارة عن شهر اب وايلول وهكذا".



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