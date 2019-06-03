جنايات كربلاء: حكمان بالسجن 15 سنة لمدانين بسرقة منزلين

2019/06/03 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الاولى حكمين بالسجن 15 سنة بحق 5 مدانين تنفذ بالتعاقب عليهم عن جريمة سرقة منزلين في المحافظة.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “محكمة جنايات كربلاء نظرت دعوى لخمسة مدانين وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما،لافتا إلى أنهم” وبحسب اعترافاتهم دخلوا منزلا […]

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