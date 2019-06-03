2019/06/03 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب يصل بريطانيا

الاثنين

03

حزيران

2019 :

11:02 am

35

بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، زيارة دولة إلى بريطانيا

تستمر ثلاثة أيام، في وقت تشهد فيه الأخيرة أزمة سياسية، على خلفية

تعثر "بريكست".ترامب يصل بريطانيا في زيارة دولة في ظل أزمة سياسية تعيشها لندن

ترامب يحث بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاقوسيتم استقبال ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنغهام قبل أن يتناولا

الغداء مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ثم يحضران مأدبة عشاء في

المساء.ولم يتردد ترامب في التدخل بالشؤون الداخلية لبريطانيا قبيل وصوله

إليها، ففي مقابلات مع صحف بريطانية انتقد الطريقة التي أدارت بها

تيريزا ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وقام بتزكية وزير

الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يؤيد "بريكست" بلا اتفاق، لتولي

رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لها.



كما أشاد بالشعبوي نايجل فاراج

زعيم حزب "بريكست" الذي فاز في الانتخابات للبرلمان الأوروبي.

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