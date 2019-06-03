جلال حسن يلتحق بأسود الرافدين رغم اصابته

2019/06/03 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، ان حارس مرمى الفريق جلال حسن سيلتحق بوفد المنتخب الوطني المتوجه إلى تونس استعداداً لمواجهة نسور قرطاج ودياً يوم الجمعة المقبل.حسن تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الزوراء، أمام الطلبة، ضمن مباريات الجولة 11 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، أمس الأحد، ثم غادر ملعب المباراة.وقال عضو الهيئة الادراية للنادي،

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