عزت أبو عوف بحالة حرجة جداً

2019/06/03 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناقد السينمائي المصري، طارق الشناوي، أن حالة الممثل القدير عزت أبو عوف الصحية “حرجة جدا”، مشيرا إلى أنه يرقد في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات.وأوضح الشناوي، في تصريح صحفي، أن عزت أبو عوف ما زال متواجدا داخل قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات، مضيفا: “حالته الصحية حرجة جدا”.وتابع: “هذه ليست المرة الأولى التي

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