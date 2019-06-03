“بالوثيقة”.. المالية تمنح موظفيها “عيدية” تصل الى 500 الف دينار

2019/06/03 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقرت وزارة المالية، مكافاءات مالية لموظفيها بمناسبة عيد الفطر.وقد شملت المكافاءات صرف 500 الف دينار لمن هم بدرجة مدير عام، و300 الف للموظفين الدائمين، 200 الف لموظفي العقود.

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